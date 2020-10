Fourniret et son ex-​​épouse dans les Ardennes

Michel Fourniret et son ex-épouse Monique Olivier sont convoqués lundi dans les Ardennes sur les lieux où le tueur en série est accusé d'avoir séquestré et tué en 2003 Estelle Mouzin, ont indiqué vendredi des sources proches du dossier. Ce déplacement, ordonné par la juge d'instruction Sabine Khéris, est la suite de la confrontation entre les deux ex-époux, le 15 octobre, à Guermantes (Seine-et-Marne), sur les lieux de la disparition de la petite fille de 9 ans, à son retour de l'école le 9 janvier 2003.

L'objectif de la juge, qui a repris les investigations en 2019 et obtenu les aveux du couple, est de raviver les souvenirs du tueur en série de 78 ans, dont les déclarations alambiquées et l'état neurologique compliquent la recherche du corps de la fillette. «Le programme n'est pas encore établi, il évoluera en fonction des déclarations des mis en examen et pourrait s'étaler sur plusieurs jours», a indiqué une source proche du dossier.

Michel Fourniret sera notamment conduit à Ville-sur-Lumes (Ardennes), à une centaine de kilomètres du Luxembourg, dans la maison où Monique Olivier affirme qu'il a séquestré, violé et tué Estelle Mouzin le soir de l'enlèvement. La maison, qui appartenait à la sœur de Michel Fourniret, était alors déserte depuis son récent décès.

(L'essentiel/afp)