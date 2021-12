Une randonneuse portée disparue dans les Vosges

Une randonneuse de 46 ans a disparu depuis dimanche, dans le massif des Vosges, alors qu'elle était partie faire une sortie en raquettes. La gendarmerie du département lorrain a lancé un appel à témoins, alors que de nombreux moyens de secours sont mobilisés depuis trois jours pour tenter de la retrouver. Selon France Bleu Vosges, gendarmes et sapeurs-pompiers sont mobilisés sur les versants vosgien et alsacien de la montagne. Plusieurs hélicoptères ont fait des reconnaissances et une équipe cynophile et des drones ont également appuyé les recherches.

La zone de recherches, particulièrement grande, et les conditions météorologiques, compliquent les opérations. «Son véhicule a été retrouvé sur un parking au pied du Hohneck, sur la commune de La Bresse», notent les forces de l'ordre, invitant toute personne disposant d'éléments utiles à contacter avec le (+33) 03-29-24-60-17 ou le 17 depuis la France.

(nc/L'essentiel)