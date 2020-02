Un maillot de Pelé sera vendu aux enchères

Aujourd'hui, les mythes du ballon rond sont Ronaldo, Messi, Mbappé ou Neymar. Avant eux, le Brésilien Pelé a marqué les esprits pour son jeu remarquable, sa longévité et son esprit d'équipe. Un maillot du Brésil, floqué avec le n°10 et dédicacé par Pelé, sera vendu aux enchères, le 29 février, à Nancy, par la salle des ventes Nabecor, indiquent nos confrères de L'Est Républicain.

Ce maillot jaune de l'équipe du Brésil a été donné par Pelé en personne à Roger Machin, l'ancien arbitre international et président de la commission centrale d'arbitrage à la Fédération française de football (FFF) lors de la Coupe du monde 1970. «Le plus merveilleux pour moi a été d’avoir vu six fois l’équipe du Brésil et d’avoir été reçu dans la propriété de l’équipe brésilienne à Guadalajara. J’ai conversé avec les dirigeants de cette équipe parfaitement contrôlée par l’armée. Pelé m’a demandé des nouvelles de Kopa, Piantoni et Fontaine. Il m’a remis un trophée inestimable: l’un des maillots qu’il devait porter. Et il me l’a dédicacé», avait-il raconté dans une interview à l'époque.

À la différence des maillots d'aujourd'hui, le nom du joueur n'est pas floqué mais son numéro cousu dans le dos. Il comporte l'ancien écusson de la CBD (ancêtre de la Confédération brésilienne de football) et sans étoile des vainqueurs de la Coupe du monde, étant donné qu'elles feront leur apparition sur les maillots après la victoire du Brésil en 1970. La mise à prix se fera à 1 000 euros.

