Les gilets jaunes à nouveau privés de manif'

Cette semaine non plus, les gilets jaunes n'ont pas le droit de manifester en Moselle, rapporte le Républicain lorrain. Un arrêté préfectoral émis par le préfet de Moselle interdit en effet tous cortèges, défilés et autres manifestations, aussi bien samedi, journée habituelle de mobilisation des gilets jaunes, que dimanche 14 juillet, fête nationale française.

Le préfet précise que cette interdiction est liée à l'absence de déclaration préalable des manifestations, une obligation que les gilets jaunes n'ont pas respectée.

(L'essentiel)