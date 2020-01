Hayange ne peut expulser le Secours populaire

La cour d'appel de Metz a rejeté jeudi, la demande d'expulsion du Secours populaire d'un local municipal déposée par la mairie RN d'Hayange, en Moselle, engagée dans un long bras de fer judiciaire avec l'association, a-t-on appris auprès d'un de ses avocats. La cour d'appel a confirmé «toutes les dispositions à l'égard de toutes les parties» de la décision prise en première instance par le tribunal de Thionville, s'est réjoui l'avocat de la section hayangeoise du Secours populaire, Me Gérard Taïeb.

En mai 2019, le maire d'Hayange, Fabien Engelmann, avait été débouté et condamné à verser 1 500 euros pour frais de justice à l'association. M. Engelmann, qui n'avait pas encore connaissance du jugement à ce stade, a indiqué envisager de se pourvoir en cassation si la décision de première instance était confirmée. Le maire avait saisi la justice pour obtenir le départ de l'association, installée depuis 2005 dans un local municipal mis à disposition par la mairie socialiste d'alors.

L'élu l'accuse d'occuper ce local «sans droit ni titre, ni assurance», d'être «une succursale du Parti communiste» et de faire de la «propagande pro-migrants». «Dans mon programme en 2014, j'ai toujours indiqué que je ne cautionnerais pas des associations qui politisent leur discours», a répété jeudi M. Engelmann, soulignant qu'il travaillait très bien avec le Secours catholique et les Restos du Cœur, qui bénéficient de locaux à titre gracieux. La section hayangeoise du Secours populaire invoque «un bail oral» conclu avant l'élection de M. Engelmann en 2014. Fin 2016, M. Engelmann avait fait couper l'électricité et le gaz dans le local, mais en décembre 2017, un juge des référés avait ordonné à la commune de les rétablir.

(L'essentiel/afp)