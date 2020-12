Trèves reste sidérée par «le conducteur fou»

Depuis la statue de la Vierge Marie, qui trône 150 m au-dessus de la Moselle, vous pouvez généralement jouir d'un panorama impressionnant sur la ville de Trèves. Au lendemain du coup de folie d'un homme de 51 ans, qui a fait cinq morts et 14 blessés, une nappe de brouillard plane au-dessus de la ville. «Si vous la regardez d'ici, la ville ressemble exactement à ce qu'elle était hier. Je n'arrive pas à croire à ce qui s'est passé là en bas», soupire un promeneur rencontré au populaire belvédère.

L'ambiance dans la ville est étrangement calme. De petits mémoriaux avec des bougies, des messages et des peluches ont été placés sur le parcours le long duquel le conducteur s'est déchaîné. Sur le marché et devant la Porta Nigra, un véritable océan de bougies a été déposé. Les gens pleurent. La population a témoigné d'une «vive sympathie» tout au long de la journée, témoigne une policière qui, avec plusieurs agents et un dispositif de soutien psychologique d'urgence s'occupe d'un point de contact destiné aux témoins et aux personnes touchées dans la rue commerçante. La policière dit avoir vu défiler plus de personnes que prévu.

«Un jour après, je me sens bien plus mal», rapporte un témoin oculaire âgé de 22 ans dont le bureau donne directement sur le marché. Il a vu des scènes terribles. «On peut voir tous ces gens allumer des bougies, la présence policière, les nouvelles... Sauf que cette fois, on ne l'a pas vu de loin, c'était directement sous nos fenêtre». Au lendemain du drame, il a l'impression que la ville est «extrêmement calme». Normalement, il ne peut pas travailler avec la fenêtre ouverte. Ce mercredi, c'est différent.

«J'ai l'impression de me réveiller avec la gueule de bois»

Dans la succursale de la chaine luxembourgeoise Oberweis, qui donne aussi directement sur le lieu du drame, on confirme que la ville est «beaucoup plus silencieuse que d'habitude». Ceux qui travaillaient là mardi, au moment des faits, sont libres ce mercredi. Un couple de Luxembourgeois venu de Grevenmacher observe de loin le mémorial de la Porta Nigra. «Ce qui s'est passé est tellement triste. Mais on ne peut pas se laisser abattre. Nous ne voulions pas rester chez nous aujourd'hui, nous voulions soutenir les habitants de Trèves».

«J'ai l'impression de me réveiller avec la gueule de bois, aujourd'hui. L'ambiance est morose. Tous ceux à qui je parle ressentent la même chose», raconte une jeune femme de Trèves qui préfère éviter le centre-ville pour le moment. «Tout ce que je devais faire en ville peut attendre. Rien de tout cela n'est important. Surtout qu'hier on a clairement compris ce qui est vraiment important».

Ce jeudi, à 13h46, une cérémonie en mémoire des victimes sera organisée, a indiqué le bourgmestre Wolfram Leibe. Les cloches de l'église devraient alors sonner à nouveau. 13h46, l'heure à laquelle tout a commencé mardi.

