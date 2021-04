Le «Roi de la Jungle» vendait des félins sur la Toile

«Il se faisait appeler le "Roi de la Jungle" sur les réseaux sociaux et vendait servals, lémuriens, ouistitis et faucons pèlerins», a indiqué mardi le procureur de Thionville. Placé sous contrôle judiciaire, l'homme sera jugé le 5 juillet prochain pour trafics d'espèces protégées et encourt six mois d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende.

Cet Hayangeois de 35 ans - selon nos confères de France Bleu Lorraine Nord - a été interpellé grâce à une enquête approfondie de l'Office français de la biodiversité et des gendarmes de l'Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique.

(L'essentiel)