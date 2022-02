La police sévit face aux rodéos urbains à Aubange

Des vidéos sur les réseaux sociaux et 200 personnes le long de la route: des rodéos urbains ont lieu près de Rodange, sur l’autoroute entre Mont-Saint-Martin (France) et Aubange (Belgique). Des résidents n’hésitent pas à participer. Ce qui n’est plus du goût de la police, qui sévit pour empêcher un nouvel accident.

Fin janvier, ces rodéos dignes de «Fast and Furious» ont blessé pas moins de cinq personnes. La police a demandé à la commune d’Aubange d’adopter en urgence une nouvelle ordonnance pour saisir les véhicules incriminés durant sept jours.

Tout rassemblement de plus de cinq personnes est désormais interdit au poste-frontière d’Aubange/Mont-Saint-Martin entre 19h et 4h.

(fl/L'essentiel)