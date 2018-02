Un camion dans le fossé provoque des bouchons

Contre toute attente et avant 9h, ce jeudi, vous avez peut-être été ralenti sur l'autoroute E411 en direction de Luxembourg. Des ralentissements ont été remarqués entre les sorties Saint-Léger et Weyler sur plusieurs kilomètres en raison d'un accident impliquant un camion.

Les secours et la police sont rapidement intervenus sur les lieux de l'accident, mais un embouteillage était toujours en cours vers 10h30. Selon les premières indications, un camion est sorti de sa trajectoire et il a terminé sa course dans des branchages situés le long de l'autoroute. Peu avant midi, l'ACL indiquait encore 4 km de bouchons.

L'Avenir a précisé sur son site Internet que le camion en question était un semi-remorque qui transportait 23 tonnes de marchandises. Une voiture a également été impliquée dans cet accident. Les pompiers ont permis au conducteur de celle-ci de sortir de son véhicule.

#E411 (A4) Namur vers Luxembourg entre Weyler et Sterpenich accident impliquant un poids lourd, voie de droite fermée depuis 15/02/2018 08:53 — Touring Mobilis FR (@t_mobilis_fr) 15 février 2018

(L'essentiel)