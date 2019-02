Une jeune policière meurt dans une course poursuite

Les faits se sont produits samedi matin, vers 6h30, à Sarrebruck-Güdingen (Sarre), tout près de la frontière avec la France. Des policiers en patrouille allemands ont remarqué une voiture immatriculée en France, dont le conducteur était manifestement ivre. Une course poursuite a alors débuté entre les deux véhicules, relate Le Républicain Lorrain. Près de l’hippodrome de Güdingen, la voiture de police a quitté la chaussée et terminé sa course sur le toit.

L'accident a été fatal à la passagère du véhicule, une policière allemande âgée de 22 ans, qui est décédée sur place, des suites de ses blessures. Le conducteur de la voiture de police a été grièvement blessé. L'automobiliste impliqué dans la course poursuite a pris la fuite, avant d'être interpellé ce samedi après-midi. Il s'agirait d'un homme de 25 ans, actuellement interrogé par la police à Sarrebruck.

(pp/L'essentiel)