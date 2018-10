Le sacre de la Mosellane Christelle Brua

Christelle Brua, 41 ans, est la première femme à obtenir cette récompense décernée par l'association Les grandes tables du monde, qui réunit 174 établissements sur la planète. Originaire de Sarrebourg (Moselle), la jeune femme est chef pâtissière au Pré Catelan, un prestigieux restaurant parisien (trois macarons au guide Michelin) dont le chef est également lorrain, le Nancéien Frédéric Anton.

Déjà élue meilleur pâtissier de l'année par la profession en 2009 et par le guide Gault & Millau en 2014, Christelle Brua présente un parcours professionnel atypique. Après son bac littéraire, la jeune femme a en effet bifurqué vers un CAP en cuisine et pâtisserie et un BEP en cuisine. Elle a été élue meilleur apprenti de la région en 1998, à l'âge de 21 ans. Le dessert qui a contribué à sa renommée est la pomme en sucre soufflé, crème glacée caramel, cidre et sucre pétillant.

(L'essentiel)