Blessé, un motard a rampé pour appeler au secours

C'est dans un virage, à hauteur de Rehlingen-Siersburg, au sud de Merzig, qu'un motard de 19 ans a lourdement chuté samedi après-midi. Son deux-roues a quitté la route, projetant son pilote sur le bas côté, dans une zone où il n'était plus visible, selon la police allemande.

Gravement blessé, notamment au fémur, le jeune homme a réussi à ramper jusqu'en bord de route pour attirer l'attention. Un automobiliste l'a vu et a pu immédiatement alerter la police et les secours. Il a été héliporté et transporté à l'hôpital.

La route, non loin de la frontière française, a été fermée pendant 45 minutes.

(nc/L'essentiel)