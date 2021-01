De la drogue lancée grâce à des raquettes de tennis

Il suffisait d'y penser... encore fallait-il éviter de se faire prendre! La Meuse indique, ce mardi 19 janvier 2021, dans ses pages que deux personnes ont été arrêtées récemment pour avoir lancé des balles de tennis à l'intérieur de la prison d'Arlon. Ces balles de tennis contenaient de la drogue et elle étaient récupérées par les détenus lorsqu'ils effectuaient leurs sorties quotidiennes.

Selon le quotidien régional belge, les faits se sont déroulés après le 7 décembre 2020, moment où les visites sont devenues plus limitées à l'intérieur des prisons, en raison des mesures sanitaires. La Meuse souligne encore que toutes les prisons belges ont constaté une recrudescence de ces phénomènes de «largage», depuis le début de la crise du Covid-19 et une réglementation plus stricte au niveau des visites des détenus.

Alors que les gardiens de la prison d'Arlon ne s'étaient pas immédiatement rendus compte de l'astucieux stratagème, les deux lanceurs de balles chargées de drogue ont été démasqués à cause de leur manque de précision. De nombreuses balles atterrissaient en effet à un endroit inaccessible aux prisonniers et elles commençaient étrangement à s'accumuler. Ce qui a éveillé des soupçons et conduit à plusieurs perquisitions à l'intérieur des cellules.

(fl/L'essentiel)