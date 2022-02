Des dizaines d'enfants maltraités au pensionnat

En tout, 54 enfants ont été maltraités physiquement et mentalement entre les années 1950 et 1980 dans un pensionnat religieux de Gerolstein, selon un rapport de 137 pages, commandé par le diocèse de Trèves, publié vendredi et relayé par le Trierische Volksfreund. Les victimes décrivent, dans le rapport, coups et abus sexuels. Ils étaient parfois enfermés pendant des heures. «La nuit, on ne pouvait pas se cacher», raconte un ancien élève.

L'une des victimes, aujourd'hui âgée de 82 ans et maltraité dans son enfance par un prêtre du pensionnat, a été dédommagé à hauteur de 4 000 euros. Plusieurs anciens pensionnaires attendent eux toujours des compensations. Mais les auteurs des violences étant pour la plupart décédés, des poursuites en justice ne sont pas à l'ordre du jour.

L'évêque de Trèves Mgr Ackermann a indiqué dans un communiqué qu'il veut parler avec les représentants des victimes pour trouver une solution sur les compensations. Le groupe de travail qui a rédigé le rapport recommande lui le développement d'une procédure de reconnaissance de la souffrance subie par les victimes de l'Église.

(L'essentiel)