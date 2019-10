Il lance de l'eau bouillante sur les pompiers

Les pompiers sont intervenus dimanche soir, vers 20h à Lunéville, en Meurthe-et-Moselle, pour s'assurer qu'un jeune homme de 28 ans allait bien. Ce sont les proches de l'homme qui avaient alerté les secours puisqu'ils étaient sans nouvelles de lui.

Sur place, les pompiers ont très vite pu constater que l'individu était là... sauf qu'il a peu apprécié cette visite surprise, rapporte L'Est Républicain. En effet, le jeune homme s'est retranché dans son logement et a aspergé d'eau bouillante deux pompiers et deux policiers qui n'ont pas été blessés.

Les secours et les forces de l'ordre vont porter plainte suite à cette agression. L'homme a fini par être maîtrisé par une patrouille de la Brigade anticriminalité appelée en renfort.

(L'essentiel)