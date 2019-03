Un accident crée un embouteillage sur l'A30

Une voiture accidentée et très endommagée ralentit la circulation sur l'A30, à l'entrée du tunnel du Bois des Chênes, entre Longwy et Hayange, en France. Selon un témoin de la scène, une famille avec des enfants en bas âge a été secourue et est montée à bord d'une voiture de police.

D'après les pompiers de Moselle, contactés par L'essentiel, une voiture et deux poids lourds sont impliqués dans la collision. Une des personnes impliquées a dû être prise en charge par les secours mais n'est, a priori, que légèrement blessée. L'accident perturbe, quoi qu'il en soit, la circulation et un bouchon d'environ 3 km s'est déjà formé.

(L'essentiel)