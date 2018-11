Cinq nouvelles enseignes ouvertes à côté d’IKEA

Bientôt 13 ans après son arrivée à deux pas du Grand-Duché, à Sterpenich, le long de l’autoroute E411 reliant Arlon à Luxembourg, IKEA Belgium a inauguré, ce mercredi matin, une nouvelle zone de surfaces commerciales de 10 000 m² partagées par cinq enseignes: Extra (aménagement de la maison, cosmétique et entretien), Intersport, Light Gallery (luminaires), Maisons du Monde (meubles et objets de décoration) et Plum’Art (literie).

«Au départ, nous étions contre ce projet, car il y a suffisamment de surfaces commerciales en dehors du centre-ville», a rappelé lors de l’inauguration, Vincent Magnus, bourgmestre d’Arlon. «Nous avons été favorables quand le promoteur a limité le choix de ses enseignes à l’équipement de la maison. Après, je ne suis pas là pour régler les problèmes qui pourraient se présenter entre de grandes enseignes sportives de part et d’autre des trois frontières. Là où je serai attentif, c’est si ces grandes surfaces se transforment en chancre à l’avenir. D’ici là, il faut laisser jouer la concurrence».

«Complémentarité»

Une très grande concentration de zones commerciales au Luxembourg, en Belgique et en France qui ne semble pas inquiéter, pour le moment, les premiers clients de l’Arlon Retail Park. «C’est nouveau, alors nous sommes très curieuses de voir ce qu’il y a ici», reconnaissent Anna et Hélène de Pétange. «C’est très près de chez nous et c’est pratique pour se garer. On profite également de la proximité d’IKEA. C’est bien parti pour nous plaire».

Alors qu’ils peaufinaient encore les derniers préparatifs, l’ensemble des responsables des cinq nouvelles enseignes nous ont confirmé l’attrait de la zone de par la proximité d’IKEA et de l’autoroute reliant Bruxelles à Luxembourg. «Ce même type de projet a déjà fait ses preuves à Mons, dans le Hainaut, et à Hasselt, dans le Limbourg, nous sommes persuadés que cela va fonctionner en toute complémentarité avec les commerces qui existent déjà à Arlon et dans les pays limitrophes», nous-a-t-on indiqué avec optimisme.

(Frédéric Lambert/L’essentiel)