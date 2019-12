Ils volent la pierre tombale d'un ancien chancelier

BREAKING: Franz von Papen ist in unserer Gewalt!



UNFASSBAR: Hitlers Ermächtiger, verantwortlich für Millionen Tote in Europa, wurde so bestraft: 4 Jahre Haft.

Im Anschluss: Saus&Braus, dann Ehrengrab in Wallerfangen! So geht deutsche Erinnerungskultur. Dieser Zustand ist beendet pic.twitter.com/bEqgRRf363