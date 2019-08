Deux frères agressés par plusieurs individus

Les agresseurs étaient au moins au nombre de trois et ont porté des coups de poings et de pieds et ont utilisé du gaz au poivre pour agresser deux frères de 20 et 23 ans, a indiqué la police de Sarrebruck. L'un des auteurs présumés avait menacé les deux hommes avec un couteau.

Une patrouille de police qui passait par là est finalement intervenue et a arrêté le propriétaire du couteau, un homme de 31 ans. Le suspect était déjà passé devant le tribunal à plusieurs reprises. Deux autres hommes ont réussi à s'échapper.

Leurs deux victimes ont été hospitalisés avec des lacérations à la tête et des blessures légères causées par le gaz au poivre. Ils ne pouvaient exclure avec certitudes si plus de trois personnes ont participé à l'agression. La police enquête pour tenter de retrouver les agresseurs en fuite.

(L'essentiel)