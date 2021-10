La liaison Trèves-​​Luxembourg se développe

La ligne ferroviaire à l'ouest de Trèves doit s'agrandir pour les trains voyageurs d'ici fin 2024. «Nous allons maintenant rapidement avancer avec l'extension de la ligne, y compris la construction de cinq nouvelles gares et de deux ponts ferroviaires, a annoncé lundi à Trèves le représentant de Deutsche Bahn (DB) pour la Rhénanie-Palatinat et la Sarre, Klaus Vornhusen.

La réactivation de la route ouest pour le trafic passagers était «un projet très très important», selon la présidente SPD du Land de Rhénanie-Palatinat, Malu Dreyer. Trèves sera «encore mieux connectée avec ses environs et le Grand-Duché de Luxembourg». L'offre pour les frontaliers pourra ainsi être étendue. Le projet remonte à plusieurs années et se concrétise enfin. La mise en service est prévue dans un peu plus de trois ans, en décembre 2024.

Des trains CFL

De nouveaux arrêts au Römerbrücke et à Trèves-Pallien vont améliorer la connexion entre le centre de Trèves et le réseau ferroviaire, mais vont aussi faciliter la vie des frontaliers, avec «une augmentation significative de la qualité», selon le bourgmestre SPD de la ville, Wolfram Leibe. Chaque jour, 9 000 frontaliers font la navette entre Trèves et le Grand-Duché. Deux lignes seront exploitées sur les nouvelles voies: la RB83 Wittlich-Trèves-Luxembourg, qui existe déjà et la toute nouvelle RB84 Trèves-Hafenstrasse-Konz.

Les trains à deux étages utilisés sur la RB83 sont d'ailleurs mis à disposition par les CFL dans le cadre d'une coopération avec DB. Ils continueront à être utilisés sur le nouveau tracé. Les nouvelles gares seront desservies par les bus et équipées de parkings pour vélos.

(L'essentiel)