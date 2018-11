Victime d'un défi morbide sur le web, l'ado est mort

L'adolescent de 13 ans, originaire de Bertrix, en province de Luxembourg, qui était entre la vie et la mort depuis le 23 octobre après avoir relevé un challenge inquiétant sur Internet, a succombé à ses blessures. Tout porte à croire qu'il aurait voulu se filmer en direct sur Internet pour relever un défi. Les pistes du «Blue Whale Challenge» et du «Momo Challenge», deux défis poussant les jeunes à se mutiler, étaient avancées et une enquête est ouverte pour déterminer ce qui a poussé cet adolescent à vouloir se pendre au domicile de ses parents.

Un père a porté plainte en France



Un père a porté plainte lundi près de Rennes pour «mise en danger de la vie d'autrui» contre YouTube, Whatsapp, un site de rencontres pour adolescents et contre l’État après le décès de son fils de 14 ans mi-octobre.



Retrouvé mort dans sa chambre chez ses parents, pendu avec sa ceinture de kimono, Kendal, bien inséré dans la vie et plein de projets, ne se serait pas suicidé selon sa famille mais aurait été pris au piège via «Momo Challenge».

C'est d'ailleurs la maman du jeune garçon qui, selon les médias belges, a annoncé son décès ce lundi sur les réseaux sociaux. Il était dans le coma et hospitalisé à Liège.

Comme évoqué il y a quelques jours par le parquet de Luxembourg, le gouvernement luxembourgeois, par la voix notamment du ministre de la Justice, Félix Braz, dans une réponse parlementaire, indique que «les ministres n'ont pas connaissance d'une propagation du challenge "Momo" au Luxembourg».

