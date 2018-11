Les lycéens en colère manifestent à Thionville

Selon les informations fournies à L'essentiel par un Mobile reporter, un mouvement de grogne lycéen a pris forme ce vendredi matin, à Thionville. Environ 300 jeunes étudiants ont décidé de manifester devant plusieurs établissements de la ville.

Ils protestent contre la politique d'Emmanuel Macron en matière d'enseignement, plus particulièrement contre la réforme du baccalauréat, contre Parcoursup (NDLR: l'application qui centralise et gère les vœux d'affectation des futurs étudiants), contre le service national universel et la suppression annoncée de postes d'enseignants.

Vers 10h, ce vendredi matin, les manifestants étaient ainsi rassemblés devant le lycée Hélène-Boucher, dans le centre-ville de Thionville, à l'appel de l'Union nationale lycéenne (UNL) qui a décidé de lancer ce mouvement dans toute la France, en communiquant sur sa page Facebook (voir ci-dessous).

Les lycéens se mobilisent à Thionville:

(pp/L'essentiel)