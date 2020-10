20 ans et 7 ans de prison pour le couple tortionnaire

Le couple tortionnaire, qui a fait vivre un enfer pendant plus d'un an à l'homme qui l'hébergeait à Bouxières-aux-Dames, a été condamné à de lourdes peines, mercredi soir, par la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle. Le trentenaire, qui a reconnu les actes de torture et de barbarie et l'extorsion de quelque 35 000 euros, a écopé de 20 ans de réclusion. Sa compagne a été condamnée à sept ans de prison ferme et immédiatement incarcérée, indique Le Républicain Lorrain.

Les faits, jugés depuis lundi à la cour d'assises de Nancy, se sont déroulés entre janvier 2016 et avril 2017. Durant cette période, un homme de 55 ans, qui hébergeait un couple à son domicile, a vécu un véritable cauchemar. Il a été régulièrement frappé par son «locataire», âgé de 39 ans et décrit comme une force de la nature, qui en a également profité pour détourner à son profit une grosse somme d'argent.

La victime a fait l'objet de violences répétées pendant seize mois. Un examen clinique avait notamment permis de recenser 43 fractures sur tout son corps ou presque (crâne, côtes, doigts, orteils...).

(pp/L'essentiel)