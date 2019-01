Des mises en examen sur fond de trafic de drogues

L'enquête a débuté le 16 février 2018 quand «des témoins voient des hommes se tirer dessus en pleine rue, à proximité d'un établissement scolaire» dans le quartier de Sainte-Croix à Metz, a raconté le chef de l'antenne de la police judiciaire de la ville, Franck Dannerolle. La victime, qui a mis en fuite ses agresseurs sans être blessée en utilisant une arme, a été interpellée.

L'homme, âgé de 39 ans, était connu des services de police pour «ses activités criminelles et pour avoir été blessé par balles dans un guet-apens en avril 2016», a-t-il précisé. La police judiciaire, saisie de l'enquête, relie les faits à une blessure par balle infligée deux semaines plus tôt à un individu présenté comme «son associé». L'homme avait été grièvement blessé à une jambe en sortant de son domicile dans une commune de l'agglomération messine.

«Tentative d'assassinat»

«Deux frères de 29 et 35 ans, qui ont un contentieux récurrent avec les deux associés» sur fond de rivalité dans le trafic de drogues, ainsi qu'un troisième comparse de 39 ans, originaire de Marseille, ont été identifiés, a relaté M. Dannerolle. «L'enquête a été compliquée car les suspects sont difficilement repérables. Ils laissent peu de traces et l'un était parti à l'étranger», a souligné le commissaire.

Les deux frères ont été interpellés lundi à Metz et leur complice présumé, détenu pour une autre cause, a été extrait de sa cellule. À l'issue de leur garde à vue, ils ont été mis en examen pour «tentative d'assassinat» et «violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente». Les deux frères ont été placés en détention provisoire.

