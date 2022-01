À 170 km/h sur l'A31, le chauffard avait... 13 ans

Il était aux alentours de 23h, mardi soir, quand le radar de la police autoroutière a flashé une voiture à 133 km/h sur une portion limitée à 90 km/h, au niveau de Bouxières-aux-Dames, au nord de Nancy (Meurthe-et-Moselle).

Les policiers prennent en chasse le véhicule, rapportent nos confrères de France Bleu Lorraine Nord mais ni les sirènes ni les gyrophares ne poussent le conducteur et ses trois passagers à s'arrêter. Au contraire, l'automobiliste appuie sur l'accélérateur, jusqu'à 170 km/h.

Voiture pas assurée

Les fonctionnaires mettent alors en place un bouchon mobile pour contraindre le véhicule à s'immobiliser. Et là, quelle ne fut pas leur surprise qu'en plus de constater que la voiture n'était pas assurée et que le contrôle technique n'était pas à jour, le conducteur... n'avait que 13 ans.

Il sera jugé prochainement dans le département du Nord, où il habite, tout comme le passager avant, déjà fiché pour plusieurs délits routiers, qui a été déféré au parquet, jeudi.

(mc/L'essentiel)