Une femme retrouvée morte, son conjoint arrêté

Une femme de 56 ans a été retrouvé morte samedi matin à Labry, un village de Meurthe-et-Moselle, et son conjoint a été interpellé et placé en garde à vue, a-t-on appris auprès du parquet de Val-de-Briey. L'homme, également âgé d'une cinquantaine d'années et connu pour des délits routiers, a tenté de mettre fin à ses jours, a indiqué cette même source, qui n'a pas souhaité préciser les circonstances du drame.

Ce sont des voisins qui ont donné l'alerte après avoir entendu des bruits de dispute au domicile du conjoint, a ajouté le parquet, confirmant des informations du quotidien régional Le Républicain Lorrain. Une enquête a été ouverte pour meurtre par concubin et le pôle criminel du tribunal de Nancy devrait être saisi dans la journée, selon le parquet.

(L'essentiel/afp)