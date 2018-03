Il massacre sa famille puis tente de se suicider

Mardi, L'essentiel vous a parlé d'un accident de la route survenu vers 10h sur l'A31, dans le sens Metz-Thionville. Un conducteur âgé de 42 ans, engagé sur la bretelle d'accès à l'A4, a perdu le contrôle de son véhicule, qui a fini sa course contre un muret de séparation de la chaussée. L'homme, gravement blessé, a été transporté par hélicoptère vers un hôpital de Nancy, où il se trouve toujours ce mercredi.

Ce qui semblait au départ un banal accident de la route s'est transformé en sordide fait divers. La police autoroutière, qui a tenté en vain de joindre l'épouse du conducteur accidenté, a alerté la gendarmerie, qui s'est rendue en fin d'après-midi au domicile du blessé, rue Henri-Dunand, à Ars-sur-Moselle.

La police scientifique enquête

Sur place, les gendarmes ont fait une macabre découverte. Ils ont trouvé les corps sans vie de l'épouse du conducteur et des jumeaux du couple, un garçon et une fille nés en 2016. Selon le Républicain Lorrain, la jeune femme aurait été frappée à la tête avec une sorte de batte de base-ball. Un des enfants aurait été étranglé et l'autre pendu.

La police scientifique a immédiatement lancé des investigations sur le lieu du drame. Les trois victimes seront prochainement autopsiées pour préciser les circonstances de leur décès. Quant à l'auteur présumé des faits, il devrait rapidement être entendu par la police, si son état de santé est compatible avec une audition.

