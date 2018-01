300 avocats opposés à la réforme judiciaire

Les avocats des barreaux de Sarreguemines, Thionville et Metz, en robe et pancarte à la main, se sont d'abord rassemblés sur les marches du palais de justice avant de défiler dans la ville. «Justice partout et pour tous», «Pour une véritable justice de proximité», «Jupiter veut foudroyer la Moselle», pouvait-on notamment lire sur leurs pancartes.

Parmi les cinq chantiers de la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, figure «l'adaptation de l'organisation judiciaire», dont les premières orientations devraient être présentées prochainement. «La cour d'appel de Metz est une juridiction qui a été menacée à de nombreuses reprises, mais elle fonctionne maintenant depuis 1973», a souligné Me Armand Hennard, bâtonnier du barreau de Thionville, rappelant que la Moselle compte un million d'habitants.

«Contraire à l'intérêt des justiciables»

Même si la garde des Sceaux a assuré qu'«aucun lieu de justice ne (serait) fermé», les avocats redoutent que les tribunaux perdent de leur activité et «(soient) vidés de leur substance» avec la création d'un tribunal départemental. «On craint une désertification des territoires, Thionville doit rester une vraie ville, pas une ville secondaire où il faut faire des centaines de kilomètres pour se faire juger et encore plus en appel», a dit le bâtonnier de la ville, Marc Monosson.

Les avocats redoutent aussi que la réorganisation des juridictions ait des conséquences en cascade sur les services publics et l'activité économique des villes. Les trois barreaux, qui ont exprimé leurs inquiétudes par courrier dès le mois de juin 2017, ont invité dans une motion «la Chancellerie à renoncer à une telle réforme en ce qu'elle serait contraire à l'intérêt des justiciables, à la qualité du service public et à l'égalité des territoires».

Journée «justice morte»

«Toute fermeture de service public est toujours un mauvais coup porté à l'égalité des territoires, à l'accès de nos concitoyens aux services publics», a estimé le maire (LR) de Thionville, Pierre Cuny. Les trois députés LREM de Moselle-est, Nicole Trisse, Hélène Zannier et Christophe Arend, ont tenu à rassurer les avocats, précisant qu'«aucun document n'est finalisé, rien n'est encore décidé».

«Il ne faudrait pas qu'on instille quelque chose d'anxiogène quand il n'y a rien d'établi», a indiqué à l'AFP, Mme Trisse, promettant de rester «vigilante». Aucune audience n'est assurée jeudi dans les trois villes par les avocats qui observent une journée «justice morte».

(L'essentiel/afp)