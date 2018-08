Cathy veut vous donner le «Goût du Lux» via son blog

Elle n'est pas née au Luxembourg et pourtant, elle a fait de la cuisine luxembourgeoise son cheval de bataille. Cathy Schandeler s'est lancée le jour du printemps après une très longue réflexion. Et depuis, l'Arlonaise de 42 ans a déjà compilé sur son blog, des dizaines et des dizaines de recettes pour nous donner le «Goût du Lux» au travers de la cuisine du Pays d'Arlon et du Grand-Duché de Luxembourg.

«Je suis Luxembourgeoise de par ma grand-mère, mais je suis originaire d'Arlon», précise Cathy. «Et je suis surtout profondément attachée à mon terroir et aux recettes de nos ancêtres, cette cuisine paysanne, riche et généreuse, commune au Luxembourg et à l'Arelerland. Au-delà de la publication de recettes, je prends la peine de décrire l'origine de chaque plat ou les techniques utiles pour une meilleure conservation. Je me suis inspirée de vieux livres qui ne sont malheureusement plus édités, sans oublier de citer mes sources, et puis j'ai essayé de tout mettre à ma sauce. Mon blog est le résultat de nombreuses années de recherche et je dois vous avouer que je ne compte pas mes heures pour tout mettre en ligne».

«Partir à la rencontre des producteurs luxembourgeois»

Des traditionnelles soupes («Bounenschloup», soupe de haricots, «Ierbessebulli», soupe aux pois, «Lënsenzopp», soupe aux lentilles, «Ennenzopp, soupe à l'oignon à la luxembourgeoise) aux plats incontournables à base de pommes de terre («Gromperekichelcher», galettes de pommes de terre, «Gedeimpter», pommes de terre étuvées, «Tiirteg», galettes de pommes de terre et choucroute) en passant par les inimitables desserts («Nonnefäscht», pets de nonne, «Boxemännercher», bonhommes de Saint-Nicolas, «Quetschentaart», tarte aux prunes de Dams, «Baumkuch», dessert traditionnel des baptêmes, communions et mariages), rien n'est laissé au hasard par Cathy qui met en ligne le tout en fonction de chaque saison.

Autodidacte, Cathy a bien conscience que son blog actuel ressemble un petit peu à un fourre-tout où elle tente de mettre de l'ordre avec quelques rubriques et une page Facebook consacrée à son site. «Le menu déroulant n'est pas très pratique, mais j'ai demandé à un professionnel de me donner un coup de main pour gagner en visibilité», souligne l'Arlonaise qui y passe parfois 4 ou 5 heures par jour après son travail administratif à la commune. «Avec l'arrivée de la Schueberfouer, je ne tarderai à écrire un nouvel article sur les "Gromperekichelcher"», promet-elle encore. «À terme, j'aimerais beaucoup rencontrer des producteurs locaux luxembourgeois et me balader aux quatre coins du pays pour faire découvrir aux internautes des spécialités oubliées».

