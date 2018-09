L'hôpital de Nancy «ne fera pas faillite»

La CFDT, la CGT, FO et la CFTC ont organisé en septembre des rassemblements pour alerter sur la dégradation des conditions de travail au centre hospitalier régional universitaire nancéien où tous les services tournent à flux tendu, selon les agents. «On fonctionne souvent avec trois, quatre, cinq personnes en moins», témoignent Angélique et Annie, techniciennes de laboratoire. «On a de plus en plus de mal à remplir nos missions de professionnels, c'est préoccupant», s'inquiète Fabrice, ambulancier, évoquant de nombreux cas de burn-out.

Les syndicats réclament «l'effacement de la dette et un changement dans les priorités». «La situation du CHRU de Nancy est emblématique des financements des hôpitaux. L'État l'a mis en faillite et son silence est hallucinant», accuse Alex Gorge, délégué CFDT. «On ne gère pas des boîtes de conserve! La santé n'est pas une marchandise!», s'emporte sa collègue Brigitte Hueber, responsable CGT.

«Une situation de quasi-faillite»

L'établissement hospitalier, qui emploie 9 000 salariés, affiche un endettement de 400 millions d'euros et un déficit cumulé de 290 millions d'euros. Pour faire des économies, un schéma directeur immobilier a été élaboré pour regrouper d'ici à 2030 sur le centre de Brabois, construit sur les hauteurs de Nancy dans les années 1970, les six autres sites de l'hôpital répartis en ville. Mais au printemps, l'Agence régionale de santé (ARS) du Grand Est a jugé le projet «ni présentable, ni finançable».

Le Comité interministériel pour la performance et la modernisation de l'offre de soins (Copermo) a fait état d'«une situation de quasi-faillite qui va se traduire à l'été par une cessation de paiement». Au lourd endettement de l'hôpital s'ajoute une trésorerie fragile. Impossible donc pour l'établissement de cofinancer ce projet, estimé initialement à 400 millions d'euros, réévalué à 519 millions d'euros et subventionné par l'État entre 30% et 50%.

159 382 patients accueillis en 2017

«L'hôpital connaît des difficultés, mais ne fera pas faillite», insiste le directeur adjoint du CHRU, Francis Bruneau, qui met en avant «une très nette amélioration de (la) trajectoire» financière. «Mais du fait de 13 ans de déficits successifs, le déficit cumulé est important et impacte notre trésorerie», explique-t-il. «On doit passer d'une perte de 18 millions d'euros en 2018 à un résultat d'exploitation positif de plusieurs dizaines de millions d'euros pour rembourser les emprunts et faire face aux investissements courants», dit le directeur général de l'ARS, Christophe Lannelongue.

Entre 2014 et 2017, l'établissement a déjà perdu 400 postes et supprimé 284 lits dans le cadre d'une restructuration qui a permis de diviser par deux le déficit annuel. Face à l'ampleur des désaccords entre le comité de surveillance de l'établissement et l'ARS, le ministère de la Santé a diligenté une mission de l'Inspection des affaires sociales (Igas). «La situation est extraordinairement difficile, mais on peut en sortir. Il faudra trouver une solution spécifique pour Nancy», observe le directeur général de l'ARS. En 2017, le CHRU de Nancy a accueilli 159 382 patients et a assuré plus d'un million de consultations et hospitalisations, toutes spécialités confondues.

(L'essentiel/afp)