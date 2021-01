Ivre, il tire à la carabine pour le Nouvel An

Une peluche Hello Kitty a fini la nuit du réveillon avec une balle entre les deux yeux, dans une chambre d'enfants de Haucourt-Moulaine, à côté de Longwy, relate le Républicain lorrain sur son site Internet. La faute à un voisin qui avait trop arrosé la nouvelle année et qui aurait aussi bien pu tuer un des bambins qui dorment habituellement dans la chambre où se trouvait la peluche.

Il était un peu plus de minuit quand un homme de 37 ans a alerté la police: il avait été pris pour cible par des coups de feu et des tirs de mortier d'artifice. En arrivant sur place, les forces de l'ordre constatent que les feux d'artifice partent de tous les côtés, malgré l'interdiction. Et ils confirment que des impacts de balles sont présents sur la façade de l'immeuble du quartier de Saint-Charles. Une des balle a traversé le volet et le double vitrage de la chambre des enfants. Heureusement, personne ne s'y trouvait à ce moment.

2,5 grammes d'alcool par litre de sang

Pendant que la police scientifique analyse le projectile retrouvé dans la tête de la peluche, les agents de terrain cherchent le tireur dans le quartier. Vers 2h du matin, ils voient un homme passablement ivre sortir de l'immeuble d'en face. L'homme de 50 ans finit par avouer avoir tiré depuis son logement. Trois douilles sont retrouvées et l'individu est placé en garde à vue à Mont-Saint-Martin. Il était tellement ivre, avec plus de 2,5 grammes d'alcool par litre de sang, que les policiers n'ont pu l'interroger que ce samedi.

Entretemps, son fils a expliqué aux policiers que papa voulait fêter la fin de 2020 en tirant un peu à la carabine, tout en montrant au fiston comment manier l'arme. Elle a été retrouvée par les policiers: il s'agit d'un 22 Long Rifle avec lunette de visée et silencieux.

Le père et le fils ont été déférés ce samedi au parquet de Val de Briey, qui les accuse de mise en danger de la vie d'autrui. Le père peut finir de cuver son réveillon en détention à Metz. Il restera incarcéré jusqu'à sa comparution devant le tribunal dès ce lundi. Le fils, mineur, doit lui passer devant le juge des enfants avant d'être mis en examen.

(jw/L'essentiel)