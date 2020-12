«Il avait des soucis psychologiques et d'argent»

Qui est l'homme de 51 ans qui a foncé sur la foule, causant la mort d'au moins quatre personnes et plusieurs blessés, à Trèves? D'après les premières informations communiqués par les autorités, le suspect arrêté mardi, après 1 km de course folle, est âgé de 51 ans et originaire du quartier de Zewen, situé au sud-ouest du centre-ville, à 6 kilomètres de Wasserbillig et de la frontière luxembourgeoise.

L'auteur présumé connaissait des problèmes psychologiques, selon un de ses anciens voisins, qui sur la chaîne d'informations NTV a dit avoir reconnu son numéro de plaque d'immatriculation. Il avait des soucis d'argent et des «problèmes avec son père», selon ce témoin.

Un profil non confirmé par les enquêteurs mardi en fin de journée. Selon l'agence de presse allemande DPA, citant des sources proches des services de sécurité, les enquêteurs ne disposent pas d'éléments pointant en direction d'un attentat terroriste. Si l'origine de ces faits n'est pas encore totalement établie, ils interviennent dans un contexte tendu en Allemagne, suite à divers attentats islamistes, le dernier au couteau début octobre, qui a fait un mort et un blessé grave.

(th/L'essentiel avec afp)