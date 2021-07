Retour du masque dehors: «On marche sur la tête!»

«En extérieur, on nous le refait porter en plein mois de juillet... On marche sur la tête!» L'obligation du port du masque dans les lieux publics, de retour depuis jeudi en Meurthe-et-Moselle, est une habitude qui pour beaucoup a du mal à revenir. Dans ce département, le taux d'incidence pour les contaminations au Covid-19 reste inférieur à la moyenne nationale, mais il a bondi ces dernières semaines. La métropole du Grand Nancy a par exemple constaté une augmentation de plus de 151% par rapport à la semaine précédente.

En réponse, la préfecture a réinstauré jeudi, l'obligation du port du masque pour tout piéton de plus de 11 ans sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public des communes de plus de 5 000 habitants, où le taux d’incidence est égal ou supérieur au seuil d’alerte (50 pour 100 000 habitants). Une obligation dont beaucoup de Nancéiens s'étaient passés avec plaisir ces dernières semaines et les bonnes habitudes avaient du mal à revenir aux premières heures de la journée, ou seule une moitié des passants portaient le masque.

«Moi, j'ai décidé de ne pas porter le masque et j'assumerai les conséquences d'un procès-verbal», lance bravache Isabelle Weiss. «En extérieur, là où cela présente le moins de risques, on nous le refait porter en plein mois de juillet... On marche sur la tête!».

«Je fais à ma sauce»

Pour le moment, cette quarantenaire doctorante en gestion de patrimoine ne risque pas grand-chose, car une huitaine de tolérance sera appliquée, mais au-delà, en cas de non-respect, il lui faudra s'acquitter de la fameuse amende de 135 euros. Mathieu Ruillet, 40 ans, est moins vindicatif: s'il admet l'intérêt du collectif, il s'interroge sur l'utilité de cette mesure. «Je ne le porte pas à l'extérieur, je fais à ma sauce», confesse-t-il. S'il pense continuer ainsi, il surveillera tout de même la présence de policiers habilités à le verbaliser.

À l'inverse, Anne-Marie, elle, s'agace lorsqu'elle croise des passants non masqués: «On ne voit personne leur signaler que c'est obligatoire depuis aujourd'hui». En effet, beaucoup de Meurthe-et-Mosellans découvrent l'info sans vraiment en saisir les contours. «Il faut le porter dans l'ensemble du département». «On peut l'enlever si on est vaccinés», peut-on entendre de-ci, de-là. Une dizaine de médiateurs municipaux étaient en cours de déploiement, jeudi, dans toute la ville, pour expliquer les nouvelles mesures.

«Pas très gênant»

Une fois informés, la plupart s'y soumettent volontiers, comme Paul 14 ans: «C'est pas très gênant, en vrai». Et puis certains fonctionnent par mimétisme et l'enfilent en voyant d'autres passants masqués en centre-ville. Djenebou, 33 ans, n'était pas au courant mais de toute façon elle le porte systématiquement. Et elle déconseille de se fier aux autres, car ils sont nombreux à ne pas respecter la règle.

Le maire de la ville, Mathieu Klein (PS) milite en tout cas pour un vrai retour à la prudence, alors que le Premier ministre Jean Castex a annoncé, mercredi, le début d'une quatrième vague de l'épidémie en France. «Il me paraissait indispensable que nous retrouvions des gestes barrières plus contraignants», explique Mathieu Klein, également président de la métropole du Grand Nancy. «Il faut porter le masque en toutes circonstances, à l'intérieur ou à l'extérieur».

Et si la mesure émane d'une décision préfectorale, il l'a clairement sollicitée: «Je crois que ce n'est pas utile d'attendre que nous soyons au pic de l'épidémie pour prendre des mesures visant à la freiner». L'Agence régionale de santé (ARS) s'est également félicitée de la décision prise par le préfet Arnaud Cochet: le retour du masque en extérieur «contribue à limiter la propagation du virus du Covid-19, et à maintenir la vigilance de la population vis-à-vis des gestes barrières», estime-t-elle.

(L'essentiel/afp)