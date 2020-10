La Moselle va passer en zone rouge

«La situation s'est subitement dégradée depuis une dizaine de jours», a indiqué le préfet de Moselle, Laurent Touvet, au micro de France Bleu Lorraine Nord vendredi matin, quelques heures avant sa conférence de presse, prévue à 13h.

«Nous entrons dans une zone dangereuse, qui nécessite des mesures énergiques. Nous entrons en zone rouge, nous avons été classés jeudi en zone de vulnérabilité élevée, ensuite il y a plusieurs degrés dans les zones rouges. Quand nous serons à 150, ce sera l'alerte renforcée (voir explications en fin d'article) et il y aura sans doute de nouvelles mesures à prendre». Au 15 octobre, le taux d'incidence en Moselle était de 90,6 pour 100 000 habitants avec 61 patients hospitalisés, dont douze en réanimation.

Port du masque obligatoire étendu à d'autres villes?

Le préfet a par ailleurs rappelé que des mesures nationales allaient s'appliquer à partir de samedi: «À partir de samedi matin, sur la voie publique, interdiction des rassemblements de plus de six personnes, interdiction de tenir des fêtes familiales ou amicales dans des salles des fêtes, des salles de spectacle. Dans ces lieux-là, les réunions seront possibles à condition que les personnes restent assises, en occupant un siège sur deux, et qu'elles n'enlèvent jamais le masque. C’est-à-dire qu'on ne peut plus faire d'apéritif, de pot amical dans ce type de salle». Le port du masque obligatoire dans le centre de Metz pourrait être étendu à des villes voisines.

La Meurthe-et-Moselle est, elle, déjà passée en zone rouge depuis fin septembre. Au 15 octobre, le taux d'incidence est encore plus important qu'en Moselle (129,7). Le préfet avait annoncé des nouvelles mesures comme le port du masque aux abords des établissement scolaires et si les bars et les restaurants n'ont pas été fermés, ils sont extrêmement surveillés concernant les règles sanitaires.

Une flambée qui touche et inquiète aussi le Luxembourg: le Premier ministre, Xavier Bettel, pourrait convoquer un Conseil de gouvernement extraordinaire ce week-end, croient savoir nos confrères de 100komma7.

Les zones d'alerte

Depuis le décret du 14 octobre, l'état d'urgence sanitaire est déclaré sur tout le territoire français. Les zones rouges, c'est-à-dire les zones de circulation active du virus, sont désormais découpées en 3 catégories:

Zones d'alerte Les zones d'alerte concernent les lieux où le taux d'incidence est de plus de 50 nouveaux cas de Covid-19 pour 100 000 habitants sur une période de 7 jours, mais avec une faible circulation chez les personnes âgées (moins de 50 cas pour 100 000 habitants)

Zones d'alerte renforcée Les zones d'alerte renforcée concernent les lieux où le taux d'incidence est de plus de 150 cas pour 100 000 habitants sur une période de 7 jours et 50 cas pour 100 000 chez les personnes âgées sur une période de 7 jours.

Zones d'alerte maximale Les zones d'alerte maximale concernent les lieux où le taux d'incidence est de plus de 250 nouveaux cas pour 100 000 habitants sur une période de 7 jours, 100 nouveaux cas pour 100 000 habitants chez les personnes âgées sur une période de 7 jours, et la part de patients Covid-19 dans les services de réanimation atteint 30%.

(mc/L'essentiel)