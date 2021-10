Une femme enceinte tuée dans un accident

Une femme enceinte est décédée des suites de ses blessures, dans la nuit de lundi à mardi après un accident de la route à Völklingen, en Sarre. La conductrice de 26 ans roulait sur la Schaffauser Strasse vers 1h20 du matin quand le véhicule s'est retrouvé, pour des raisons encore indéterminées, sur la voie opposée. L'automobile est alors entrée en collision frontale avec un bus qui roulait en sens inverse.

Grièvement blessée, la jeune femme de 26 ans a été emmenée à l'hôpital, où elle est décédée un peu plus tard. L'enfant qu'elle portait n'a pas non plus pu être sauvé. Le conducteur du bus, 35 ans, a aussi été grièvement blessé dans l'accident. Sur les huit passagers, deux ont été légèrement touchés.

Le parquet sarrois a ordonné une enquête pour déterminer les causes précises de l'accident.

(L'essentiel)