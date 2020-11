Un coup de filet dans le milieu de la drogue

À Épinal, vingt personnes ont été interpellées mardi après une opération du SRPJ de Nancy, du Groupement interministériel de recherches (GIR) de Lorraine et du commissariat d’Épinal avec l'appui du Raid, a indiqué le procureur de la République, Nicolas Heitz. L'enquête, placée sous la conduite d'un juge d'instruction, a permis de mettre «en exergue un trafic sophistiqué de cannabis, d'héroïne et de cocaïne sur le secteur d’Épinal», a expliqué M. Heitz.

L'activité du réseau «a été très peu affectée par les deux périodes de confinement, illustrant la solidité de ses filières d'approvisionnement», a souligné le procureur, précisant que les recettes journalières pouvaient être comprises entre «4 000 et 7 000 euros, témoignant de quantités vendues et d'une clientèle conséquente». Au total, quinze personnes ont été mises en examen dans cette affaire et cinq écrouées.

«Organisé par quatre malfaiteurs chevronnés»

Dans le Bas-Rhin, cinq personnes ont été appréhendées, également mardi, par les enquêteurs de la Section de recherches de Strasbourg, de l'Office anti-stupéfiant (OFAST), de la Direction interrégionale de la police judiciaire (DIPJ) et de la Sûreté départementale, a indiqué la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Nancy.

Selon la JIRS, cette opération a permis d'achever le démantèlement d’un réseau de trafic de drogue, notamment d'héroïne et de cocaïne. Il a fait suite à une première vague d'interpellations réalisées en juin 2020 par la Section de recherches de Strasbourg, au cours de laquelle de l’héroïne et des armes de poing de calibre 9 mm avaient été saisies, a précisé la même source.

Ce trafic de stupéfiants, «organisé par quatre malfaiteurs chevronnés, permettait d'irriguer l'agglomération strasbourgeoise», a ajouté la JIRS. Deux hommes et deux femmes ont été présentés à un juge d'instruction pour une mise en examen, a indiqué la JIRS, ajoutant que deux personnes ont été placées sous mandat de dépôt.

(L'essentiel/afp)