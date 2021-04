Un wallaby et son petit partis dans la nature

«Un grand merci à la/aux personne(s) mal intentionnée(s) qui a/ont forcé la clôture de notre parc et qui a/ont laissé s'échapper une de nos mamans wallabies qui portait un bébé. Elle est partie de Freylange en direction de Viville». C'est avec ce message et avec une photo à l'appui relayés sur le réseau social Facebook, samedi matin, qu'une jeune femme, kinésithérapeute de profession à Luxembourg, a signalé la disparition d'une maman wallaby et de son bébé.

Après le kangourou capturé par la police luxembourgeoise en août dernier, lui aussi originaire de Belgique, c'est donc maintenant une maman wallaby et son petit qui ont disparu dans la même région, à moins de 10 km de la frontière avec le Grand-Duché. La clôture de l'élevage situé dans un des villages de la commune d'Arlon a été forcée et le wallaby s'est échappé en direction de la localité de Viville.

Et ce n'est pas la première fois...

Souvenez-vous, ce n'est pas la première fois que cette famille est victime de tels faits. En novembre 2017, déjà, des voleurs n'avaient pas hésité à découper une clôture haute de deux mètres, avant de pénétrer par effraction dans une pâture de plusieurs wallabies.

24 heures plus tard, le wallaby avait été retrouvé en France, tout près du sud du Luxembourg, sur le Pôle européen de développement entre Longlaville et Mont-Saint-Martin. A l'heure d'écrire ces lignes, ce lundi en milieu d'après-midi, la maman wallaby et son petit avaient été vus sur des caméras de surveillance, mais personne n'avait encore été en mesure de les retrouver.

