À quand l'eau gratuite dans les restaurants?

En réaction à une initiative de l'Union européenne et à la sécheresse de l'an passé, les communes de Rhénanie-Palatinat envisagent de faciliter l'accès à l'eau potable dans l'espace public. Trèves fait partie de ces villes qui comptent multiplier la mise en place de distributeurs et de fontaines à eau. Début mars, les ministres européens des Affaires Étrangères se sont accordés à rendre l'eau potable plus disponible et accessible en Europe. Pour ce faire, on prévoit de multiplier l'installation de fontaines et de points d'eau publics.

Depuis 2015, la ville de Trèves a équipé neuf écoles de distributeurs d'eau, une initiative qui n'est pas prête de s'arrêter, selon l'un de ses porte-parole. On trouve également des distributeurs à la mairie, au centre d'accueil des services techniques, tout comme sur l'aire de jeux au point de vue Petrisberg - très largement utilisé en été. Selon la ville, l'aménagement d'un distributeur d'eau coûte près de 3 000 euros. Le bourgmestre Wolfram Leibe (SPD) s'est félicité de cet investissement: «Les distributeurs d'eau et les fontaines publiques sont une solution saine pour étancher la soif et contribuent à la durabilité et à la protection de l'environnement», a t-il dit.

Au Luxembourg aussi

Au Luxembourg, des points d'approvisionnements en eau potable sont déjà disponibles et sont particulièrement prisés en période estivale. Plusieurs fontaines ont déjà été installées à Luxembourg-Ville ces dernières années, notamment dans la Grand-Rue. En outre, l'initiative «Refill» permettait l'été dernier de remplir gratuitement sa bouteille d'eau potable. En avril dernier, la page Facebook de l'initiative annonçait une 85e station, installée à Junglinster.

Par ailleurs, les États membres de l'UE se sont prononcés en faveur de la promotion de l'approvisionnement gratuit en eau du robinet dans les restaurants et les cantines. Un service déjà offert par de nombreux restaurateurs. Au centre-ville de Trèves, une trentaine de restaurants permettent de faire gratuitement le plein en eau du robinet. Pas de trace, en revanche, d'eau gratuite dans les restaurants du Luxembourg pour le moment...

(L'essentiel)