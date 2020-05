ll vient acheter une voiture et agresse le vendeur

Les faits remontent au jeudi 30 avril dernier. Ce jour-là, un homme se rend avec un ami à Uckange, dans le but d'acheter un véhicule d'occasion chez un particulier. Le rendez-vous se passe mal. L'acheteur potentiel, manifestement éméché, demande à s'approcher de la voiture et essuie un refus de la part du vendeur. Une dispute éclate, au cours de laquelle l'acheteur potentiel aurait troué le pull du vendeur, d'un coup de couteau, relate Le Républicain Lorrain.

Arrêté et placé en détention provisoire, l'agresseur a été jugé en «comparution immédiate», huit jours plus tard, par le tribunal correctionnel de Thionville. Il a assisté à son procès en vidéoconférence, depuis sa cellule, conformément aux mesures de sécurité liées au confinement.

Le tribunal l'a condamné à six mois de prison avec sursis, sentence assortie d'un certain nombre d'obligations. L'agresseur devra ainsi trouver un travail ou une formation... et faire soigner ses problèmes d’addiction à l'alcool.

(pp/L'essentiel)