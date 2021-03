Un homme écroué après les incendies à Verdun

Honte à ceux qui ont participé à ce gâchis !

La #missionlocale de #Verdun, que je visitais début mars, a été incendiée cette nuit.

Avec les acteurs publics et associatifs locaux, je ferai tout pour aider les jeunes à retrouver rapidement un cadre d'accueil et d'accompagnement. pic.twitter.com/k8a3GbqQeR — Brigitte Klinkert (@KlinkertBrigitt) March 20, 2021

Le parquet de Verdun (Meuse) a annoncé, lundi, la mise en examen et le placement en détention d'un homme après les incidents survenus dans la nuit de vendredi à samedi dans cette ville, où trois voitures et la mission locale ont été incendiées et les policiers cibles de jets de projectiles.

Le suspect a été mis en examen dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour «destructions volontaires par moyens dangereux de biens privés et publics», «violences en bande organisée sur personnes dépositaires de l'autorité publique et avec usage ou menace d'une arme» et «provocation à la rébellion et menaces», a indiqué dans un communiqué Sofian Saboulard, le procureur de Bar-le-Duc et procureur par intérim de Verdun.

«La préméditation des faits»

L'enquête, notamment les «auditions et exploitations téléphoniques», a permis de confirmer «la préméditation des faits», a ajouté M. Saboulard. Dans la nuit de vendredi à samedi, des policiers avaient été appelés dans le quartier des Planchettes, où ils ont été pris à partie par une dizaine de personnes encagoulées utilisant «potentiellement des cocktails Molotov», selon le procureur.

Un peu plus tard, les forces de l'ordre, qui avaient rebroussé chemin, ont été rappelées pour l'embrasement d'un troisième véhicule puis pour l'incendie de la mission locale, a-t-il ajouté. Les pompiers ont dû attendre le renfort de policiers et de gendarmes pour intervenir, afin de circonscrire le sinistre. L'enquête a été confiée aux commissariats de Bar-le-Duc et de Verdun.

(L'essentiel/afp)