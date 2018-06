Deux TER sur trois entre Metz et Luxembourg

La direction de la SNCF prévoit de faire circuler mercredi, pour la dernière séquence de grève unitaire, trois trains Intercités ou TER sur cinq, quatre TGV sur cinq et deux Transilien sur trois, a-t-elle indiqué mardi.

Sur le territoire lorrain, une circulation sur deux (65% de trains et 35% de cars) sera assurée pour les TER. Dans le détail, deux TER sur trois sont annoncés entre Metz et Luxembourg. En ce qui concerne les lignes Thionville-Luxembourg et Nancy-Luxembourg, trois trains sur quatre et quatre trains sur cinq sont respectivement programmés. Côté TGV, le service sera normal pour les liaisons entre Luxembourg et Paris, Luxembourg et Montpellier et Luxembourg et Marseille.

La CGT poursuit le conflit cet été

La grève par épisodes, lancée début avril par l'intersyndicale CGT, Unsa et CFDT, connaît sa dernière séquence mercredi et jeudi. La CGT-Cheminots a décidé de poursuivre le conflit cet été, avec des modalités non dévoilées jusqu'à présent, à l'inverse de l'Unsa-ferroviaire et de la CFDT-Cheminots. SUD-Rail, qui avait opté pour un mouvement reconductible, a appelé mardi à faire grève les vendredi 6 et samedi 7 juillet, soit au début des vacances scolaires.

La réforme ferroviaire a été votée au Parlement malgré un front syndical unitaire, les cheminots étant particulièrement remontés contre l'arrêt de l'embauche au statut à la SNCF, la transformation du groupe public en société anonyme et l'ouverture à la concurrence.

⚠ En raison de la grève nationale SNCF, la circulation des trains est perturbée. Retrouvez le programme de circulation de ce mercredi 27 juin 2018 sur le site TER Grand Est https://t.co/i7cuYg2F5n et l'appli SNCF. — TER Grand Est (@TERGrandEst) 26 juin 2018

(L'essentiel)