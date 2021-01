Le tueur du Pôle emploi «était toujours seul»

«On ne l’a jamais vu avec quelqu’un, pas de femme, pas d’ami». Le profil du Nancéien de 45 ans qui a tué deux femmes à Valence jeudi, dont une conseillère Pôle emploi, et qui est lié à un meurtre en Alsace, est dressé par nos confères de L'Est Républicain, qui sont allés à la rencontre de son voisinage.

«Il était toujours seul. Toujours bien habillé, il sortait se promener puis rentrait à 17h et ne sortait plus », confie une habitante de la rue de Saverne à Nancy, où le tueur logeait dans un appartement. En outre, il n'était pas connu par les commerçants du quartier. L'ingénieur de formation n'a que des relations qu'avec son frère et sa mère.

L'homme, qui a suivi ses études à l’école d’ingénieur de Metz (ENIM) pendant 6 ans, y est également passé inaperçu. «Son nom ne me dit vraiment rien, il était vraiment avec nous ?», s’interroge un ancien élève qui a fréquenté l'établissement à la même période, entre 1933 et 1999. L’association des anciens élèves souligne pour sa part que le solitaire n'est pas adhérent et n’a jamais sollicité ses services, «pas même pour chercher un emploi».

(L'essentiel)