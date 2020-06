Elle cachait 117g d'héroïne dans... son soutien-​​gorge

En l'absence des deux protagonistes de l'affaire, le tribunal correctionnel de Thionville a condamné mardi une femme d'origine bulgare - qui se dit prostituée - et un charpentier portugais à respectivement 640 et 3 260 euros d'amende, pour usage et transport de stupéfiants. Tous deux ont en outre écopé de six mois de prison avec sursis.

L'affaire remonte au mois de novembre 2019, relate Le Républicain Lorrain, lorsque les douaniers décident de contrôler, sur l'aire d'Entrange, une voiture immatriculée au Luxembourg. Avec l'aide de chiens, ils retrouvent du papier aluminium brûlé dans l'habitacle mais surtout des boulettes d'héroïne... dans le soutien-gorge de la passagère (117g), 70g de cocaïne et 2 090 euros en espèces.

(pp/L'essentiel)