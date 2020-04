Il court 25 km en infirmière pour la bonne cause

«La dame à l'accueil de l'hôpital était très émue et surprise, elle avait du mal à trouvé ces mots. Et moi j'étais de fait très ému aussi. C'est un magnifique moment». Maxime, un habitant de Wisembach, situé en province de Luxembourg en Belgique, a réalisé une bonne action pour soutenir le personnel soignant et les patients de l'hôpital de Bastogne. Le jeune homme de 22 ans leur a ainsi offert 275 œufs en chocolat, dont 25 en or.

Tout est parti d'un défi qu'il s'est lancé, à savoir courir pendant une distance de 25 km autour de chez lui, déguisé en infirmière. Soit 250 tours autour de sa maison. Après être parvenu à accomplir ce challenge, il a mobilisé sa mère, sa grand-mère et ses voisins pour acheter les œufs en chocolat. «Mon but étant de réchauffer le plus de cœurs possible et ce sans frontières», confie le jeune homme, qui ne compte pas s'arrêter là.

«J'ai constaté qu'avec mon «petit» projet, je pouvais amener beaucoup de bonheur, explique Maxime. J'ai donc décidé d'en lancer un deuxième». Il a ainsi créé un groupe Facebook, nommé «Bonheurovirus». Sur ce groupe et sur Insagram, il a demandé à ses contacts de publier une photo où ils sont heureux. «À chaque photo publiée, la boulangerie-pâtisserie Stouvenaker de Martelange nous offre un œuf en chocolat, développe-t-il. Lorsque nous aurons récolté 620 photos, je me déguiserai en lapin et je tirerai à vélo une charrette contenant les œufs. Objectif: les distribuer à l'hôpital d'Arlon et dans deux maisons de retraite». En ces temps difficiles, Maxime espère infecter le maximum de monde du «bonheurovirus».

