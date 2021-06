Un ado meurt après une chute au lycée Fabert

Un drame s'est joué ce mardi matin vers 7h30, au lycée Fabert, au centre-ville de Metz (Moselle). Un adolescent, âgé de 17 ans, a fait une chute mortelle depuis le 3e étage de l'établissement, dans les escaliers de secours, indique Le Républicain Lorrain. Le jeune homme - en arrêt cardiaque - est décédé après avoir été transporté au CHR de Metz-Thionville. Une cellule d'urgence médico-psychologique a été mise en place pour les élèves de l'établissement. Les cours ont néanmoins été maintenus. La thèse du suicide n'est, à ce stade de l'enquête, pas exclue.

Presque au même moment, une défenestration a eu lieu dans un autre quartier de la ville, à la tour Sainte-Barbe, où une femme de 47 ans a péri après une chute. Ce double drame a conduit le maire de Metz, François Grosdidier, à réagir via un communiqué. «Je pense tout d’abord aux familles des victimes, aux collégiens et aux lycéens sous le choc après ces actes désespérés, a écrit François Grosdidier. Je pense également à la grande communauté de l’éducation nationale, à qui j’exprime en mon nom et en celui de la Ville de Metz toute ma compassion et mon soutien».

(pp/L'essentiel)