Quand l'armée US profite de l'aéroport de Francfort-​​Hahn

En raison des tensions toujours plus fortes dans le conflit qui oppose les États-Unis à l'Iran, des avions américains atterrissent de plus en plus souvent à l'aéroport de Francfort-Hahn, à Hunsrück, en Allemagne. Ils appartiennent aux compagnies de charters Delta Air Lines, United et Atlas Air, réputées pour effectuer des vols pour le compte de l'armée américaine, rapporte le Trierischer Volksfreund.

Les machines qui font escale à l'aéroport de Francfort-Hahn décollent de la capitale américaine Washington ou de Fayetteville, dans l'État de Caroline du Nord. À proximité se trouve Fort Bragg, l'une des plus importantes bases militaires américaines d'où l'armée déploie des soldats, depuis que le général iranien Qassem Soleimani a été tué dans un bombardement commandité par Trump.

3 500 soldats en partance pour le Koweït

Selon un communiqué américain, 650 parachutistes ont été déployés le jour de l'an, depuis la base de Fort Bragg, à destination du Koweït. Au total, 500 soldats devraient y être envoyés. Lundi, à 13h06, un avion de la compagnie américaine United a décollé de l'aéroport de Francfort-Hahn vers le Koweït. Le matin même, un avion d'Atlas Air, parti la veille de Fayetteville, avait atterri dans le Hunsrück.

L'initiative populaire contre les vols de nuit («Nachtflughafen Hahn») part du principe qu'une grande partie des soldats américains déployés vers le Koweït seront acheminés par avion vers la zone de crise via l'aéroport de Francfort-Hahn. Le Parti de gauche au Bundestag a exigé que le gouvernement fédéral interdise au gouvernement américain l'utilisation de l'infrastructure militaire en Allemagne.

Un opérateur chinois soutient l'armée américaine

L'aéroport de Francfort-Hahn n'est plus un aéroport militaire. Il est détenu majoritairement par le consortium chinois HNA. Bien que la Chine et les États-Unis ne soient pas franchement copains et malgré le conflit commercial qui les oppose depuis des mois, le nouveau propriétaire du site, financièrement sinistré, soutient l'armée américaine. Avant la reprise par HNA, des vols militaires de l'armée américaine avaient déjà eu lieu à plusieurs reprises, via Francfort-Hahn.

Ce dernier n'est pas le seul à jouer un rôle dans le conflit actuel. D'après l'homme politique allemand de gauche, Tobias Pflüger, l'attaque ciblée par drone contre le général iranien pourrait, du moins en partie, avoir été déployée via la base américaine de Ramstein, où se trouve une station relais depuis laquelle sont transmis les ordres de pilotage des drones en provenance des États-Unis.

