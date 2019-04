Un départ de feu le long de l'autoroute E411

Ce sont des internautes qui ont signalé les faits sur les réseaux sociaux vers 12h30 ce mardi. Le feu a pris le long de l'autoroute E411 à hauteur de Stockem, dans la commune d'Arlon, et en direction de Luxembourg.

Des faits confirmés par la publication d'une vidéo sur Facebook par Line Humblet, dix minutes plus tard, où l'on voit effectivement de fortes fumées blanches à proximité de la voie rapide, alors que la circulation n'est pas interrompue. On remarque également sur cette séquence la présence, sur place, de la police et des pompiers. Selon un journaliste de L'essentiel, le feu a été éteint vers 13h20.

En travaux depuis plusieurs mois, cette partie de l'autoroute E411 qui se prolonge ensuite sur l'A6, au passage de la frontière avec le Luxembourg, est l'objet de très nombreux ralentissements pour celles et ceux qui se rendent au travail tous les matins.

(fl/L'essentiel)