L'autoroute A31 bloquée par les agriculteurs

Attention si vous circulez en direction du Luxembourg en cette fin d'après-midi. Un action des agriculteurs lorrains est actuellement en cour sur l'autoroute A31. Les manifestants sont sortis avec leur tracteur pour bloquer l'autoroute au niveau de Thionville.

A31 entre fin de route et Échangeur de Thionville dans les deux sens bouchon, manifestation #ACL_A31 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_FR) October 8, 2019

Un moindre mal puisque les agriculteurs n'ont visiblement pas décidé de perturber l'axe Luxembourg-Metz, ce qui aurait provoqué une situation catastrophique... L'autoroute demeure largement embouteillée dans ce sens de direction en raison de l'heure de pointe.

De nombreuses actions de blocage et d'opération escargot ont été menées sur les roues et autoroutes de France tout au long de la journée. Le monde agricole proteste notamment contre les accords commerciaux internationaux comme le CETA et le Mercosur.

(th/L'essentiel)