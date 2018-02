«La voiture s'enfonçait, ils me regardaient mourir»

«Mon obsession, c'était d'avoir encore de l'air», a raconté d'une voix assurée Jacqueline Dubois, ancienne professeur d'éducation physique désormais âgée de 93 ans. «Je pensais: "Comment tu vas pouvoir te sortir de là?" et je ne trouvais pas tellement de solution. Y en avait d'ailleurs pas, sauf venant de l'extérieur», a relaté la vieille dame à la présidente de la cour d'assises, mercredi.

«J'avais pas tellement envie de me laisser faire, c'est tout», a-t-elle commenté. Deux cousins multirécidivistes âgés de 30 ans, Romuald Delaby et Anthony Champion, sont jugés depuis mardi pour «vol avec violence en récidive légale et tentative de meurtre pour favoriser sa fuite ou assurer l'impunité de son auteur». Ils encourent la réclusion criminelle à perpétuité.

Pour un maigre butin

Au matin du 10 octobre 2013, Mme Dubois, alors âgée de 89 ans, est réveillée par deux hommes cagoulés. L'un la maintient sur son lit, ligotée et bâillonnée, pendant que le second fouille la maison. Un des agresseurs lui demande si elle a «de l'or, une carte de crédit, des euros étrangers». «Ils ont laissé les deux collections (de pièces et billets de monnaies étrangères) alors qu'elles étaient négociables. J'ai dit de prendre les dollars, mais ils n'ont pas pris les dollars», s'est-elle souvenue.

«S'ils avaient été organisés, ils auraient pris ce qu'il fallait», a-t-elle observé. Les deux hommes la transportent ensuite jusqu'au coffre de sa voiture. «En descendant l'escalier, je me suis rendue compte de ce qu'ils allaient faire. Je les ai insultés», a-t-elle déclaré. Les deux malfaiteurs déposent leur maigre butin - bouteilles de vin et de champagne, quelques bijoux dont une alliance arrachée au doigt de l'octogénaire - avant de se diriger vers le canal de la Marne au Rhin, sur la commune de Longeville-en-Barrois.

Ils poussent alors la voiture dans l'eau. Selon Champion, Delaby a sauté sur le véhicule pour accélérer son immersion, ce qu'il a vivement contesté. La vieille dame avait été délivrée par des employés d'une société à proximité, alertés par une joggeuse. Selon son avocat, Claude Bourgaux, elle est restée entre quinze et trente minutes dans une eau à 13°. Le verdict est attendu jeudi.

(L'essentiel/AFP)