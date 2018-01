Un accident sur l'A4 a fait 7 blessés, dont 2 graves

Il était environ 21h45, jeudi soir, lorsque deux voitures et un minibus sont entrés en collision sur l'autoroute A4 à hauteur de Lauvallières, près de Metz, dans le sens Strasbourg-Paris, relatent nos confrères du Républicain Lorrain. Sous la violence de l'impact, une personne a été éjectée et une autre a dû être désincarcérée. Le bilan de l'accident est lourd: deux blessés graves et cinq plus légers, qui ont tous été transportés à l'hôpital de Mercy. Sept personnes sont sorties indemnes de la collision.

D'important secours ont été mobilisés pour porter assistance aux victimes. La circulation sur l'A4 a été interrompue pendant près de trois heures et des déviations mises en place, pour permettre l'intervention des secours. Une enquête a été confiée à la gendarmerie de Saint-Avold pour déterminer les circonstances de l'accident.

(L'essentiel)